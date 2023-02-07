Bakan Soylu yağma görüntüleriyle ilgili: Bir iki münferit küçük olay var, büyütmeye gerek yok

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depreme ilişkin son durumu paylaşan Bakan Soylu, yağmalama görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası bazı şehirlerden yağma iddiaları gelmişti. Sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepki çekerken, söz konusu görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu. Bir iki münferit küçük olay olduğunu doğrulayan Soylu, bu olayların büyütülmemesini istedi.

Bakan Soylu konu hakkında şunları söyledi:

"Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. Bir iki münferit küçük olay var. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün bunları büyütmek, yani bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak bize karşı değil vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır.

"SIKINTILARI GİDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Burada hem desteğe ihtiyacımız var. Hangi belediye, kuruluş olursa olsun siyasal düşüncesine bakmadan AFAD koordinasyonuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir afette milletimize mahcup olmadık. Afet planlanabilen bir şey değildir. Çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Vatandaşımızın sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ama zamanla yarışıyoruz. Onun için burada hem güçlü bir vatandaşımızın ve bizim desteğe ihtiyacımız var.

"BÜTÜN ADIMLARI ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Tekrar geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi bu ülkenin evladı ve hükümetimizin üyesi olarak belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını alıyoruz, buradaki bütün gelişmeleri aktarıyoruz. Bütün adımları atmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bizi milletimize mahcup etmez. Allah yardımcımız olsun, geçmiş olsun, başımız sağ olsun."