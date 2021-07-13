Bakan Soylu yeni uygulamayı duyurdu: Tek tıkla soyağacı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus işlemlerinde yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Soylu, bayramdan sonra ''tek tıkla soyağacı'' uygulamasının başlatılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı... Kütüphanenize yeni hediyemiz...'' ifadelerine yer verdi.
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