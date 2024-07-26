  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki

Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki

Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak’ın öncülüğünde kurulan Önce Öğrenci Platformu'nun Tercih Destek programında öğrencilerle buluştu. Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen programda Tunç, öğrencilik yıllarına dair hatıralarını paylaştı. Hukuk Fakültesi hedefine coğrafya öğretmenliği okurken tekrar sınava girerek ulaştığını anlatan Tunç, gençlerin hedeflerini dinleyip, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.


"UTANMADAN ONU ALKIŞLAYANLAR VAR"

Katılımcılardan adaleti tanımlamalarını isteyen Tunç, cevapları aldıktan sonra adaletin hakkı hak sahibine teslim etmek ve her şeyi yerli yerine koymak olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her zaman adalet ve hakkaniyetten yana olarak çalıştıklarını aktaran Tunç, Filistin’de yaşananlara da değindi. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Adalet haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyabilmektir. Haksızın sesi çok çıkabilir. Ama haklı belki sessizdir. Haklının sesini duyurabiliyorsak o zaman işte adalet yerine gelmiş olur. Maalesef bugün dünyada adalet var mı? Yok. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bunun yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Ama maalesef dünyanın sesi çıkıyor mu? Uluslararası kuruluşlar etkili mi? ‘Dünyanın süper gücüyüm, insan haklarına saygılıyım’ diyen, herkese demokrasi dersi veren ABD’nin kongresinde çocuk katili konuşuyor. O konuşurken de utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır. O nedenle biz, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyada adaleti savunmaya, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ demeye devam edeceğiz. Tüm dünyada adaleti, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hep hakkaniyetin yanında olacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI SİZİN OMUZLARINIZDA YÜKSELECEK"

Üniversite hayatına adım atacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Tunç, "Tüm öğrencilerimizin istedikleri üniversiteye yerleşmelerini diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Sizlerin en güzel ve hayalinizde olan yerleri kazanacağınıza yürekten inanıyorum. Bunun için de dua ediyorum. Üniversiteyi kazandıktan sonra da yine kendinizi geliştirmeye devam edin. Size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınızda yükselecek" dedi.

Öğrencilere farklı alanlarda da kitap okumaları ve yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Tunç, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, program sonrasında onlarla fotoğraf çekildi.

Etiketler bakan tunç abd kongre
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Kürtçe trafik uyarılarının üzerine ''Türkiye Türk'tür, Türk kalacak'' yazıldı Özgür Özel'den olay olacak sözler: ''Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'' Özgür Özel'den olay olacak sözler: ''Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'' Aman dikkat: Bu terapi sizi öldürebilir: İntihar bile edebilirsiniz... Aman dikkat: Bu terapi sizi öldürebilir: İntihar bile edebilirsiniz... Bir Türk şirketi daha Araplara satıldı Bir Türk şirketi daha Araplara satıldı Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Canlı yayında olay iddia: ''3 ilimzide Filistinlilere ücretsiz 2+1 ev verilecek'' Yeni tehlikenin adı: Listeria... Binlerce kilo et toplatıldı Yeni tehlikenin adı: Listeria... Binlerce kilo et toplatıldı Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü yazar vefat etti Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü yazar vefat etti Covid-19 kabusu geri döndü: Bugüne kadar görülmüş en bulaşıcı varyant Covid-19 kabusu geri döndü: Bugüne kadar görülmüş en bulaşıcı varyant Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ? Filenin Sultanları'nda kriz: Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı ?
Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Tepki çeken Gıdatopya animasyonuna yasak geldi Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti RTÜK'ten yayıncılara çok sert uyarı :''Ahlak ve edep sınırlarını aştı...'' RTÜK'ten yayıncılara çok sert uyarı :''Ahlak ve edep sınırlarını aştı...'' ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu Osman Kavala krizi büyüyor: AK Partili Türkeş'ten Bakan Tunç'a sert sözler Osman Kavala krizi büyüyor: AK Partili Türkeş'ten Bakan Tunç'a sert sözler Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... İşte Time Dergisi'nin ''Mutlaka görülmeli'' dediği o şehir Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... İşte Time Dergisi'nin ''Mutlaka görülmeli'' dediği o şehir Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan AK Partili isme tokat tepkisi Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan AK Partili isme tokat tepkisi Mehmet Büyükekşi'ye çok ağır suçlama Mehmet Büyükekşi'ye çok ağır suçlama Bordeaux resmen battı: Tüm oyuncular serbest kaldı Bordeaux resmen battı: Tüm oyuncular serbest kaldı