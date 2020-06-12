Bakan Varank: ''Koronavirüse karşı yerli bir ilaç ürettik!''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde 9'u ilaç, 8'i de aşı geliştirme olmak üzere 17 projenin devam ettiğini duyurmuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'den çok önemli bir adım geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüse karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik" dedi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"(Kovid-19'a karşı) Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik.

(Yerli sentez ilaç) Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor"

.