Bakan Yanık: ''Tarikatmış, cemaatmiş bunlara bakmayız''

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiaları için "bunlar insanidir, siyasetin konusu değildir" diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Tarikatmiş, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız. Hiç kimseye hiçbir ayrıcalığımız yoktur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunın 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi evlendirdiğine dair iddialara yönelik konuştu.

"Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmiş, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız" diyen Yanık, 'mağdurun korunduğunu' iddia etti.

DHA'nın aktardığına göre Yanık "Dava bize ihbar edildiği andan itibaren müdahil olarak hukuki anlamda daha önce sosyal hizmet desteği olarak sürdürdüğümüz sorumluluğumuzu şimdi hukuki destek olarak da sürdürüyoruz. Dosyaya ibraz ettiğimiz taleplerimiz çerçevesinde hem sanıkların tutuklu yargılanması noktasında hem de duruşmanın öne alınması noktasında ki taleplerimiz sayın mahkeme tarafından da kabul edildi ve karşılık gördü. Dolayısı ile bunları bir kez daha bu konudaki duruşumuzu kararlılıkla ifade etmek bakımından konunun paydaşları ile birlikte ifade etmenin önemine inanıyorum" şeklinde konuştu.