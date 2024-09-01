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Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 haftada 2 milyon araç denetlendi

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 haftada 2 milyon araç denetlendi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-29 Ağustos tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yürütülen trafik denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili bilgi verdi.

1 HAFTADA 2 MİLYON 365 BİN ARAÇ DENETLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 22-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi.

"TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYALIM, AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan
123 bin 603, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594, emniyet kemeri kullanmayan
16 bin 396, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 445 bin 375 araca-sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya trafikte alkollü araç kullanımı ile mücadeleye dikkati çekerek, Alkollü araç kullanımıyla mücadele 7/24 esasına göre trafik görevlilerimizce yapılmaktadır. Alkollü sürücü tespitine yönelik teknik cihazlar denetlemelerde etkin olarak kullanılmaktadır. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Etiketler denetleme araç araç denetleme
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