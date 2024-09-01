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Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-11” operasyonunda 2 Teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-11” operasyonunda 2 Teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; " Hainlerin nefeslerini keseceğiz! Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-11” operasyonunda; 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi. İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek.

 GÜRZ-11 OPERASYONU

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine “GÜRZ-11” operasyonu başlatıldı.

 MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE

J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.  Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”

Etiketler Mardin Mardinde operasyon terör terörist
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