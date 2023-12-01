Bakan Yerlikaya duyurdu: NARKOGÜÇ-38 Operasyonunda 391 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden, satan "Zehir Tacirlerine" yönelik gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığını ve operasyonlarda 391 zehir tacirinin de yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden, satan "Zehir Tacirlerine" yönelik gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Operasyonlarda 6 ton 391 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 391 zehir tacirinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

“NARKOGÜÇ-38" Operasyonu kapsamında; Toplamda 6 Ton 391 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi.391 zehir taciri yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini Adalete teslim etmeye kararlıyız.

İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda; 6 Ton 112 kg esrar, 215 kg metamfetamin, 64 kg skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek 11 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi.

Operasyona ekip, personel ve narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki Kahraman Askerlerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."