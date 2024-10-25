Bakan Yerlikaya hain saldırının detaylarını ilk kez açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının detaylarını ilk kez açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi’nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı hain saldırıyı ve sonrasında yaşananları dakika dakika anlattı. ''Kadın terörist yaralanınca kendisini patlattı. İkinci terörist tuvalete girdi, orada sıkıştı kendini orada patlattı'' diyen Yerlikaya, hiçbir şekilde rehine olayı yaşanmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"15.26'da TUSAŞ’ın nizamiyesine geliyor masum insanlara ateş saçıyor. Şehit olan arkadaşlarımız var. Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor.

İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürece 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor. 15:30’da kadın terörist kendini imha ediyor. 15.52’de zırhlı araçla gelen ekip erkek teröristi akademi binasının oraya gidiyor.

"REHİNE OLAYI YAŞANMADI"

17 kahraman oraya giriyor, şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. Binada yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma başlıyor. Hiçbir şekilde içeride rehin olayı yaşanmadı, net ve açık.

Polis harekatın cesareti, orada rehin alma gibi durumu yaşatmadı. Panikleyen terörist tuvalete sıkışıp kalıyor. 16:40’da çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor.

Hiçbir özel harekat ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzücü şekilde terörist sayısını farklı yansıttı. Kamuoyunu lütfen yanıltmayın.

MARDİN'DEKİ OPERASYON

Mardin’de PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Bunun yardımcısı olan gri kategoride bir terörist de etkisiz hale getirildi.

31 ilde bu sabah erken vakitte PKK ile harekat ettiğini değerlendirdiğimiz kişileri gözaltına aldık. Soruşturma devam ediyor. Büyük uyum içinde birimlerimiz çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.