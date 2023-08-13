  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yerlikaya ''Narkoterör'' operasyonunu detaylarını açıkladı

Bakan Yerlikaya ''Narkoterör'' operasyonunu detaylarını açıkladı

Bakan Yerlikaya ''Narkoterör'' operasyonunu detaylarını açıkladı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen ''Narkoterör'' operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen "Narkoterör" operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

DETAYLARI BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bingöl'de gerçekleştirilen Narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk Lirası yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.

 "2023 YILININ EN YÜKSEK YAKALAMASI"
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan "Şehit Jandarma Ütğm. Uğur Tunaboylu" Narkoterör operasyonu sonucunda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Etiketler Bakan Yerlikaya terör bölücü terör terör örgütü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldı: Tam 40 gün sürecek
Yılın etkileyici doğa olayı için bir araya geldiler: Meteor yağmuru bu görüntülere neden oldu
Demet Özdemir tatil pozlarıyla dikkat çekti
Memur ve emeklilerin alacağı zamlar belli oluyor
Doktorlardan sonra akademisyenler de yurt dışına gidiyor
İzmir'de satırlı dehşet: Annesine satırla saldırdı
Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı
Ezgi Mola'dan bikinili hamilelik pozu: Bağdaş kurabiliyorum bakın
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece dönmeyeceğim
İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: İşte faiz ve vade detayları