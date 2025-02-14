Bakanlığın 14 Şubat paylaşımı olay oldu! ''Seviyorsan istifa et bence''
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın X hesabından ''Seviyorsan git evlen bence'' mesajı paylaşıldı. Bakanlığın paylaşımına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan tepki geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Seviyorsan git evlen bence” denildi.
Bakanlık bu paylaşımın altına “Aile Yılı” etiketiyle Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin linkini de ekledi.
Destek programı kapsamında evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi sağlanıyor. Kredi tutarı ise 150 bin TL olarak belirlenmişti.
"SEVİYORSAN İSTİFA ET BENCE"
Bakanlığın paylaşımına Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu'nun hesabından yanıt geldi.
2024 yılında kadın cinayetlerine ilişkin verileri paylaşan platform, ''Asıl sen 'seviyorsan' istifa et bence'' notunu düştü.
Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Asıl sen "seviyorsan" istifa et bence. https://t.co/HYnjV22aTm pic.twitter.com/zAtn6nVKeF— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) February 14, 2025
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