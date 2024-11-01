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Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti

Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın ifşa listesine 25 yeni ürün eklendi. İşte o ürünler, markaları ve yapılan hileler...

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. 

''Güvenilir Gıda'' adlı internet sitesi üzerinden paylaşılan bakanlığın 31 Ekim’de duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine pul biber, adana kebap, kıymalı börek harcı, zeytinyağı, dana kıyma, pide harcı ve tereyağı, peynir, sumak, kekik eklendi. Bu listeye göre; pide harcından kalp, dana kıymadan kanatlı eti, zeytinyağından tohum yağı, kıymalı börek harcından taşlık, adana kebaptan kanatlı eti, pul biberden gıda boyası, kekikten yabancı madde, sumaktan gıda boyası, peynirden bitkisel yağ ve terayağından bitkisel yağ çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın ifşa listesine 25 yeni ürün eklendi. İşte o ürünler, markaları ve yapılan hileler...

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın ifşa listesine 25 yeni ürün eklendi. İşte o ürünler, markaları ve yapılan hileler...

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ise bitkisel karışım yağ, toz kırmızı biber, isot ve sumak eklendi. Bu ürünlerde 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya' tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın ifşa listesine 25 yeni ürün eklendi. İşte o ürünler, markaları ve yapılan hileler...

Etiketler zeytinyağı tohum yağı taklit Tağşiş tarım ve orman bakanlığı hileli gıdalar listesi hileli gıdalar
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