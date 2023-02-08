Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde her türlü yük ve yolcu taşıtlarının görevlendirilmesi yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerinde görevlendirmesinin yapılacağı bilgisi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerimizde görevlendirmeleri yapılacaktır. Taşıt bilgilerinin (türü, kapasitesi, iletişim kişisi) aadym@uab.gov.tr adresine ve Bakanlığımızın Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi önemle rica olunur'' denildi.