  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde her türlü yük ve yolcu taşıtlarının görevlendirilmesi yapılacak

Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde her türlü yük ve yolcu taşıtlarının görevlendirilmesi yapılacak

Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde her türlü yük ve yolcu taşıtlarının görevlendirilmesi yapılacak
Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerinde görevlendirmesinin yapılacağı bilgisi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerimizde görevlendirmeleri yapılacaktır. Taşıt bilgilerinin (türü, kapasitesi, iletişim kişisi) aadym@uab.gov.tr adresine ve Bakanlığımızın Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi önemle rica olunur'' denildi.

Etiketler bakanlık ulaştırma altyapı deprem bölge
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Twitter kısıtlandı! Sosyal medyaya erişilemiyor
Elçin Sangu'dan Bakan Kurum'a sert tepki: ''Kendinize gelin!''
Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü
İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi!
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi; binalar boşaltıldı!
Depremde can kaybı 9 bini aştı
Ünlü futbolcunun eşi deprem bölgesine gönderilen eşyaları görünce isyan etti!
Enkaz altındaki minik Elif'in bu sözleri Türkiye'yi ağlattı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkunç iddia!
''Deprem olsun'' diye dua eden 2 alçak gözaltında!