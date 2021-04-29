Bakanlık duyurdu! O belgeler 2 Mayıs'a kadar geçerli olacak
İçişleri Bakanlığı, "Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri; 2 Mayıs pazar saat 24.00'e kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı twitter'dan şu paylaşımı yaptı: Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri; 2 Mayıs pazar saat 24.00'e kadar geçerli olacak Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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