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Bakanlık duyurdu! O belgeler 2 Mayıs'a kadar geçerli olacak

İçişleri Bakanlığı, "Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri; 2 Mayıs pazar saat 24.00'e kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı twitter'dan şu paylaşımı yaptı: Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri; 2 Mayıs pazar saat 24.00'e kadar geçerli olacak Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler içişleri belge muafiyet 2 mayıs
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