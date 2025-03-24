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Bakanlık Mart ayının mide bulandıran ''ifşa'' listesi güncellendi

Bakanlık Mart ayının mide bulandıran ''ifşa'' listesi güncellendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Mart ayında da yine onlarca yeni gıda ürünü eklendi..

Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre

Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mart 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 24 Mart itibariyle güncellediği Mart ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde peynir çeşitlerinden siyah çaya, kekikten zeytinyağına, sucuktan tereyağına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Etiketler Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar tarım ve orman bakanlığı
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