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  3. Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı

Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı

İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klip, büyük beğeni topladı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.

Etiketler ceza klip içişleri
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