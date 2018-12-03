Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
CHP'ye saldırı şoku ! İlçe binasını darmadağın ettiler
CHP'ye saldırı şoku ! İlçe binasını darmadağın ettiler
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2018 11:49

Bakanlıktan Tarihi Yarımada hamlesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da Tarihi Yardımada'nın korunması kapsamında imar planlarının yeniden ele alınacağı çalışmayı başlattı.

Bakanlıktan Tarihi Yarımada hamlesi
A+ A-

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'daki Tarihi Yarımada'nın korunması amacıyla alandaki kültür varlıklarının durumunun net bir şekilde ortaya konulacağı ve oluşturulacak envanter doğrultusunda koruma amaçlı imar planlarının yeniden ele alınacağı çalışmayı başlattı.

Bakanlık, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, içerisinde Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, Kapalı Çarşı gibi birçok önemli kültürel değeri barındıran Tarihi Yarımada'nın durum tespiti için harekete geçti.

Tarihi Yarımada'yla ilgili kurumlarda tescilli eser listelerine yönelik verilerin birbirinden farklı olduğunu belirleyen Bakanlık, bu noktada ilgili belediyelerin listelerini bir araya getirerek yeni bir envanter hazırlanması kararı aldı.

Bu kapsamda ilk olarak kurumların listelerindeki kültürel varlıklar, harita üzerine yansıtıldı.  Bakanlık uzmanları, bu harita ışığında Tarihi Yarımada üzerindeki kültürel varlıkların durumu ve belirlenen yerlerde olup olmadıklarına ilişkin yerinde incelemeler yapmaya başladı. 
İncelemelerin tamamlanmasıyla uzun yıllar sonra Tarihi Yarımada'nın güncel durumunu, alanda ne kadar kültürel varlığın bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyacak güncel bir envanter oluşturulacak.

Söz konusu envanter, ilgili kurum ve kuruluşlara da dağıtılacak. 
Koruma amaçlı imar planları yeniden ele alınacak

Tarihi Yarımada'nın korunmasını amaçlayan yeni envanter, aynı zamanda buraya yönelik koruma amaçlı imar planlarının da tekrar ele alınmasını sağlayacak. 
Bakanlık uzmanları, yeni envanterin koruma amaçlı imar planlarının revize edilmesine de gerekçe olacağı görüşünde birleşiyor. 

istanbul , tarihi yarımada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM