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  3. 16 Kasım 2018 12:37

Bakanlıktan trafik cezalarıyla ilgili söylentilere yalanlama

İçişleri Bakanlığı, trafik denetimlerinin sıklaştırılarak 2018 yılı sonuna kadar trafik cezalarının çok yoğun olacağı ve yeni yılın ilk 3 ayında ise uygulanmayacağı iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan trafik cezalarıyla ilgili söylentilere yalanlama
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İçişleri Bakanlığı: "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında yer alan kamuoyunu yanıltıcı ve vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin güvenilirliğini zedelemeyi amaçlayan ’trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını azaltmak için yapılan trafik denetimlerinin ve bu denetimlerde sürücülerin kural ihlallerinden dolayı düzenlenen trafik idari para cezalarının 2018 yılı sonuna kadar çok yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı’ şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

İHA

sosyal medya , içişleri bakanlığı , trafik cezası
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