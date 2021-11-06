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Baklavacıda mide bulandıran görüntüler

Adıyaman'da bir baklavacıda kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Görüntülerde, çalışanların maske, bone ve eldiven takmadığı hatta birinin yarı çıplak olduğu görüldü. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı.

Süt banyosu yapan sütçü, turşuyla dönerle dans eden usta, ekmekle maç, fındıkla kulaç... Sosyal medyada fenomen olmak için paylaşılan görüntüler peş peşe geldi.

CNN Türk'ün haberine göre son skandal bu, yarı çıplak Baklavacı. Burası Adıyaman'da bir baklavacı, işçilerden biri tezgah başında tütün sardı. Maske, eldiven, bone yoktu. 

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İşçilerden biri tişörtünü çıkardı, bir başkası da o anları kaydetti... Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdü. O baklavaları yiyecek olanları unuttular, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı.

CNN Türk

Etiketler baklava hijyen
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