Bal arıları dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ’da bal arılarının saldırısına uğrayan 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Talihsiz kişinin ailesinden 4 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir çiftlikte çalışan aileye, önceki gün çiftlik yakınlarındaki kovanlarda bulunan bal arıları saldırdı.

Yüzlerce arının saldırdığı beş kişi yaralanırken, ihbar üzerine jandarma, sağlık ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Önce arılar uzaklaştırıldı, sonra yaralılara müdahale edildi.

Arıların sokması nedeniyle vücutları şişen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır durumdaki Şemsi Aktaş hayatını kaybetti. İki kişi hastanede tedavi görüyor, iki kişi ise taburcu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan arı kovanlarının sahibi H.K., Manisa’dan bölgeye giderek arı kovanlarını izinli olarak çiftlik yakınına koyduğunu söyledi.

H.K.’nin ifadesinde şunları kaydetti: “Kovanlarım çiftlik yakınında bulunuyordu. Tarım Bakanlığı’ndan izinli olarak arılarımı buraya koydum. Normal şartlarda arılar saldırmaz ancak bu kişiler arı kovanlarına çok yaklaştığı için saldırmış olabilir.”

H.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.