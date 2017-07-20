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  3. 20 Temmuz 2017 16:02

Baldızına tecavüz eden enişteye dava !

Antalya'da 2 çocuk babası zanlı, 17 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Baldızına tecavüz eden enişteye dava !
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Antalya'nın Kepez İlçesi'nde mermercilik yapan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Hacı S., 17 yaşındaki baldızı F.N.Ü.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemisi'nde dava açılan Hacı S. olay nedeniyle pişman olduğunu iddia etti. Mahkemede eniştesinin kendisine tecavüz ettiğini, sonra da bunları kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini iddia eden F.N.Ü. ayrıca sanığın kendisinin çıplak fotoğraflarını çektiğini de söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi 25 yaşındaki M.S. ise eşinin cep telefonunda kardeşinin çıplak fotoğraflarını görünce olayın farkına vardığını söyledi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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