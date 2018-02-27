Balkonda kısı kalan hırsız: ''Bir şey yapmayacağım''

Konya'da hırsızlık için gittiği evin balkonunda fark edilince dışarıda komşuların da birikmesiyle kısılı kalan hırsızlık şüphelisi, önce "Aç kapıyı kimseye bir şey yapmayacağım, çekip gideceğim" diyerek ev sahiplerine seslendi, sonra da göze alıp balkondan atlayınca yakalanarak darbedildi. Hırsızlık şüphelisi, polis gelince de "Vatan haini değilim, komiserimin arkasındayım" diyerek polislere yaranmaya çalıştı.



Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde Sancak Mahallesindeki bir apartmanın ikinci katına tırmanarak kapıyı açmaya çalışan H.T.’nin çıkarttığı sesler üzerine uyanan bir komşusu, ev sahiplerini telefonla arayarak uyandırdı.

Balkonu pencereden kontrol eden karı koca şüphelinin kapıyı açtığını görünce balkon kapısını iterek kapattı. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler apartmanın çevresine geldi. Bu sırada H.T. ikinci katın balkonundan atlayarak kaçmak istediği sırada komşular tarafından yakalanarak darbedildi.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından sevk edilen ekipler tarafından şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında sinir krizi geçiren şüpheli H.T., "Ben vatan haini değilim, ben komiserimin arkasındayım, ben hiçbir komiserimin arkasından suç işlemedim. Sen var ya benim ilkokul arkadaşımsın. Bak ben sarhoşluğuma söylemiyorum bana bir tokat vur” dedi.