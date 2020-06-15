Başak Demirtaş'a tehdit soruşturmasında bir gözaltı daha

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımda bulunan M.V. adlı zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kimliği tespit edilen V.Y.’nin polis ekiplerince gözaltına alındığı, Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M.’nin de yakalandığı aktarıldı.

Zanlıların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.









