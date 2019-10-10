Başbuğ ve Büyükanıt'a suikast hazırlığı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre eski Genelkurmay başkanları Orgeneral İlker Başbuğ ve Orgeneral Yaşar Büyükanıt’a suikast hazırlığında oldukları belirlenen bir timin yakalandığını iddia edildi.

Atakan Irmak imzalı haberde, üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok kritik bir operasyona imza attı.

Genelkurmay eski başkanları Orgeneral İlker Başbuğ ve Orgeneral Yaşar Büyükanıt’a suikast hazırlığında oldukları belirlenen suikast timi yakalandı. Üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.