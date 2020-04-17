Başkan Zeydan Karalar Sahra hastanelerini gösterdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kamuoyundan ve bilim insanlarından takdir görmesine rağmen iktidarın eleştirdiği sahra hastanesini SÖZCÜ’ye gezdirdi. Karalar, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumuyuz. Kendi insanlarımıza hizmet edeceğiz. Köstek yerine destek bekliyoruz” dedi.

Dünyada genellikle açık ya da daha korunmasız alanlarda kurulan sahra hastanesini Adana'da her türlü elektrik, su ısıtma, soğutma altyapı sistemi hazır olan fuar alanına kuran Zeydan Karalar, iktidar tarafından gelen eleştirileri anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Zeydan Karalar, corona virüs vakalarının ABD’den sonra en çok görüldüğü İtalya’dan gelen hastane görüntülerinin kendilerini böyle bir hazırlığa ittiğini belirterek, şunları söyledi:

UMARIM İHTİYAÇ OLMAZ

İtalya'da koridorlarda insanların yattığını görünce ciddi bir anlamda bir sahra hastanesi hazırlığına başladık. Bu gördüğünüz dünyanın en modern sahra hastanesinden birisi.

Elbette biz bir şehir hastanesi yapmıyoruz, sıfırdan bir dört dörtlük hastane yapmıyoruz. Dünyada örnekleri olduğu gibi bir sahra hastanesi yapıyoruz. ABD, İngiltere ve Çin’de yapılan örneklerinin çok daha üzerinde bir sahra hastanesi kurduk. Umarız, dileriz ihtiyaç olmaz. Ancak ihtiyaç olduğunda da 10 doktor 20 hemşire ve hemşire yardımcısıyla burada göreve hazırız.

Zeydan Karalar, hastanenin şu anda 216 yataklı bölümünün tamamlanmış olduğunu, ihtiyaç halinde ise 1000 yatağa hemen çıkabilecek hazırlıkta olduklarını belirterek, “Dünyadaki örneklerinde sahra hastanelerinin açık alanlarda bile kurulduğunu görüyoruz. Burası park alanları, havalandırması, ısıtması, soğutması, her türlü doğal afete karşı önlemi olan yapısıyla dünyadaki en iyi sahra hastanelerinden birisi” dedi.

İYİ NİYETLİ BİR GİRİŞİMİ DİDİK DİDİK ETTİLER

Karalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra bazı bakanlar ve AKP milletvekillerinin sahra hastanelerini eleştirmelerine yönelik olarak da şunları söyledi:

Bunlara kamuoyu cevap veriyor zaten. Bu işin uzmanları, bilim insanları, profesörler bu işin çok yerinde olduğunu söylüyorlar. Ben iktidarın temsilcisi ben olsam, böyle iyi niyetli bir girişimi oradan buradan didiklemek yerine “Güzel bir girişim bir eksiğiniz varsa tamamlayalım” derdim.

KÖSTEK YERİNE DESTEK BEKLİYORUZ

Neticede biz bunu corona virüsüyle savaşta devletimize, milletimize, hükümete yardımcı olmak adına yapıyoruz. Neticede biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumuyuz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin insanlarına hizmet etmek için yapıyoruz. Bizim ülkemiz dünyanın herhangi bir yerde facia olduğunda oraya da el uzatıyor. Biz de kendi insanlarımıza el uzatıyoruz. Çok faydalı bir girişim, biz köstek yerine destek bekliyoruz.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki sahra hastanelerinden örnekler veren Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Rıza Mete ise sahra hastanelerinin ev ile yoğun bakım arasında bir yer olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bu tür sahra hastanelerinde amaç hastaları mobilize etmeden ya da evine göndermeden önce zaten burada gözlemek, tedavisini tamamlamaktır.

POZİTİF HASTALARI EVE GÖNDERMEK DOĞRU DEĞİL

Sahra hastaneleri ev ile yoğun bakım arasında bir yerdir. Tedavisi tamamlanmamış bir hastayı evine göndermek, virüsün yaygınlaşmasına zemin sağlamaktır. Şimdi pozitif çıkanları, hastanede yatak kapasitesi dolu diye evlerine gönderiyorlar. Bu doğru bir şey değil.

İşte bu sahra hastanesinde bu hastaların her türlü takipleri yapılır, oksijen desteği sağlanır, ateşleri ölçülür, kardiyolojik sorunları çıkarsa EKG'leri çekilir, diğer müdahaleler yapılır ama zaten buralarda yoğun bakım ya da büyük cerrahi girişimleri olmaz. Hasta ağırlaşırsa zaten hastaneye gönderilir.

Madrid'de, Londra'da, İtalya'nın bir çok şehrinde bunun örnekleri var ve burada bizim yaptığımız onlardan daha iyi. Ve ciddi bir masraf da gerektiriyor.