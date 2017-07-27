Başörtülü ilk büyükelçi: Merve Kavakçı

Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu. Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı atanacak.



Fazilet Partisi’nden 1999’da seçilen ilk türbanlı milletvekili Merve Kavakçı, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olacak. Tepkiler nedeniyle Meclis’te yemin edemeyen ve izinsiz ABD’de vatandaşı olduğu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı’nın vekilliği düşmüştü.

3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden T.C. kimliğine kavuşmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu dün Dışişleri Bakanlığı’nın son büyükelçiler kararnamesindeki isimleri arayarak yeni görevlerini tebliğ etmeye başladı. Kavakçı, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olacak.

Buna göre, Türkiye’nin ilk başörtülü milletvekili Merve Kavakçı, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da görevlendirilerek ‘ilk başörtülü büyükelçi’ unvanına da sahip oldu. Alınan bilgiye göre Tokyo Büyükelçiliğine Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün atandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun atanan büyükelçileri telefonla arayarak veya bizzat görüşerek görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi. Ataması yapılan büyükelçilerden bazıları şöyle:

İŞTE ATANANLAR

“La Paz-Serap Özcoşkun, Manama-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta-Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stockholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Gatemala- Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte- Akif Oktay, Kuala Lumpur-Merve Kavakçı.”

