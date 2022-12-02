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Başörtüsü teklifi haftaya Meclis'e sunulacak

Başörtüsü teklifi haftaya Meclis'e sunulacak
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifinin haftaya Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yaptığı açıklamada, "Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak bugün imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacağız." dedi.

Etiketler meclis başörtü
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