''Başörtüyü ne diye takıyorsun?'' diyen profesör kovuldu!

Ankara Üniversitesi, bir öğrenciye ''Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?'' dediği iddia edilen Prof. Dr. M.K.'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. M.K., ders esnasında başörtülü bir öğrenciyle diyaloğu kamuoyunun gündemine oturdu. Kız öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek sorular soran profesör büyük tepki toplamıştı. Bu ifadelerin ardından büyük tepki çeken Kazancı'yla ilgili Ankara Üniversitesi'nden açıklama geldi.

Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, M.K.'nın görevine son verildiği duyurularak "Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır. Üniversitemizin hiçbir biriminde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.