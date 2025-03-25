Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin indirilmesi için talimat verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise karara uymayacaklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin indirilmesi içim talimat verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanlıklarına gönderilen Başsavcılık yazısını paylaştı.

Çelik, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız.'' açıklamasını yaptı.

İşte Başsavcılığın talimatı: