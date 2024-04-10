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Bayram tatili İstanbul'a nefes aldırdı: 3 şehir tek karede

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle sakinliğe bürünen İstanbul'da, hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Hava kirliliğinin düşmesiyle yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Uludağ objektiflere yansıdı.

İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine görülmeye başlandı. Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa'da Uludağ'ın karlı tepeleri görüldü. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı. Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde görüldüğünün kanıtı oldu.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle sakinliğe bürünen İstanbul'da, hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Hava kirliliğinin düşmesiyle yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Uludağ objektiflere yansıdı.

İHA

Etiketler istanbul hava kirliliği bayram tatili uludağ
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