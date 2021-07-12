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Bayram tatili kaç gün olacak? Merakla beklenen kabine toplantısı başladı

Bayram tatili kaç gün olacak? Merakla beklenen kabine toplantısı başladı

''Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?'' sorusunun yanıt bulacağı kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 

Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Covid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

Bayram tatilinde yıllık izne çıkacaklar dikkat!Bayram tatilinde yıllık izne çıkacaklar dikkat!Haber

 

DHA

Etiketler bayram tatili kaç gün 2021 kurban bayramı tatili kabine toplantısı 12 temmuz
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