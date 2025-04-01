Bayram tatilinde binlerce sürücüye ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen emniyet kemerinizi takın yolun sonu bayram olsun. Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların 'emniyet kemeri' takması yasal bir zorunluluktur. Emniyet Kemeri kullanımı; trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor. Emniyet kemeri denetimlerimizi; hem havadan drone ve helikopterle hem de trafik ekiplerimizin yol kontrolleriyle sürdürüyoruz. Aynı zamanda simülasyon araçlarımızla da; vatandaşlarımıza emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim" dedi.

DHA