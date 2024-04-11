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Bayram tatilinin acı bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı

Bayram tatilinin acı bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
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Bayram tatilinin ilk beş gününde, 38 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 26 kişi de yaralandı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bayram tatilinde denetimlerini sürdürdüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk 5 günde meydana gelen kazalarla ilgili de bilgi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı." açıklamasında bulundu.

Etiketler bayram tatil bilanço kaza
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