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  3. 09 Ocak 2020 16:12

BBP'li başkan MHP'ye geçti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde BBP'den Hendek Belediye Başkanı seçilen TUrgut Babaoğlu ve 10 Meclis üyesi MHP'ye katıldı.

BBP'li başkan MHP'ye geçti
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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde BBP'den Hendek Belediye Başkanı seçilen Turgut Babaoğlu ve 10 Meclis üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı. MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen katılım toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli, kendi rozetini Başkan Babaoğlu’na takarak "Partimize hoş geldiniz" dedi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu ve 10 değerli Meclis üyemiz, Sayın Genel Başkanımızın onaylarıyla bugünden itibaren çalışmalarına partimizde devam etme kararı almışlardır.

Sayın Belediye Başkanımıza ve Meclis üyelerimize yuvanıza hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyoruz.

Sözcü

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