Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi açıklama yapılacağına duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verildi.

Bakanlık, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 237’ye ulaştığı kaydedildi.

“İDDİALAR KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö’ye aykırı davrandığı iddiası da haftalık basın bilgilendirme toplantısının gündeminde yer aldı.

Bakanlık kaynakları, iddiayı kesin bir dille yalanladı. İddiaya ilişkin, “Savaşın başından beri boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir.” açıklaması yapıldı.

BEDELLİ ASKERLİK

Bakanlık yetkililerinden, memur maaşlarına gelen zamla birlikte 182 bin 608 lira 92 kuruş olarak hesaplanan yeni bedelli askerlik ücretinin neden henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmadığına yönelik bir açıklama da geldi.

Bakanlık kaynakları, “2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’nin yayımlanmasına müteakip duyurulacaktır.” açıklamasını yaptı.