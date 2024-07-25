Belediye yere çöp atanları tek tek ifşa edecek
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Rize Fındıklı Belediyesi, yere çöpe atan kişilerin kameradan tespit edilerek fotoğraflarıyla sergi açılacağını duyurdu.
CHP'li Fındıklı Belediyesi tarafından, yerdeki çöplerin fotoğrafları paylaşılarak görüntüye sebep olanlar hakkında sergi açılacağı duyuruldu.
Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda…" ifadeleri kullanıldı.
Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımlar şu şekilde:
Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda… 🖼️ pic.twitter.com/3CeetEbsIj— Fındıklı Belediyesi (@findiklibel) July 24, 2024
Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda… 🖼️ pic.twitter.com/3CeetEbsIj— Fındıklı Belediyesi (@findiklibel) July 24, 2024
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