Belediye yere çöp atanları tek tek ifşa edecek

Rize Fındıklı Belediyesi, yere çöpe atan kişilerin kameradan tespit edilerek fotoğraflarıyla sergi açılacağını duyurdu.

CHP'li Fındıklı Belediyesi tarafından, yerdeki çöplerin fotoğrafları paylaşılarak görüntüye sebep olanlar hakkında sergi açılacağı duyuruldu.

Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda…" ifadeleri kullanıldı.

Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda… 🖼️ pic.twitter.com/3CeetEbsIj — Fındıklı Belediyesi (@findiklibel) July 24, 2024