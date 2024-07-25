  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Belediye yere çöp atanları tek tek ifşa edecek

Belediye yere çöp atanları tek tek ifşa edecek

Belediye yere çöp atanları tek tek ifşa edecek
Güncelleme:

Rize Fındıklı Belediyesi, yere çöpe atan kişilerin kameradan tespit edilerek fotoğraflarıyla sergi açılacağını duyurdu.

CHP'li Fındıklı Belediyesi tarafından, yerdeki çöplerin fotoğrafları paylaşılarak görüntüye sebep olanlar hakkında sergi açılacağı duyuruldu.

Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda…" ifadeleri kullanıldı.

Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Etiketler fındıklı belediyesi chp'li belediye rize yere çöp atanlar ifşa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattığını açıkladı Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattığını açıkladı Trendyol 1.Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi Trendyol 1.Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti el öpmeye gitti Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti el öpmeye gitti Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı Kayseri'de kahreden görüntü: O göl kuruma noktasına geldi Kayseri'de kahreden görüntü: O göl kuruma noktasına geldi CHP Belediye Meclis Üyesi evinde ölü bulundu CHP Belediye Meclis Üyesi evinde ölü bulundu Fenerbahçe o ayrılığı resmen duyurdu Fenerbahçe o ayrılığı resmen duyurdu 5 saat süren kabus: Özel Harekat sırtlayıp çıkardı 5 saat süren kabus: Özel Harekat sırtlayıp çıkardı ABD'li tahvil devinden Türkiye analizi ABD'li tahvil devinden Türkiye analizi Konut ve tüketici kredilerinde yeni dönem Konut ve tüketici kredilerinde yeni dönem
Haykolar karışınca Cepkin tepki gösterdi Haykolar karışınca Cepkin tepki gösterdi Beşiktaş'ın yeni hocasından Ante Rebic için kadro dışı kararı Beşiktaş'ın yeni hocasından Ante Rebic için kadro dışı kararı Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit'ten Bali pozları Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit'ten Bali pozları Bakan Güler'den Yunanistan'a F-35 yanıtı Bakan Güler'den Yunanistan'a F-35 yanıtı