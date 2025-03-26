Benzinin ardından bir dev zam da motorine geldi

Her yeni güne yeni bir zamla başlayan Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlara bugün bir yenisi daha eklendi. Dün benzine gelen zammın ardından bugün de motorinin litre fiyatına zam geldi. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Dünyada petrol fiyatları gerilerken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan siyasi belirsizlik, döviz kurlarında sert dalgalanmalara yol açarken, bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımayı sürdürüyor.

Akaryakıt fiyatları dün gibi bugün de yeni güne yeni bir zamla başladı. Dün benzinin litre fiyatına gelen 1,52 TL'lik zammın ardından bugün de motorin fiyatlarına 1 TL 42 Kuruş zam geldi.

Motorin zammının ardından ise zam sırası LPG'ye geliyor. Buna göre yarın itibariyle geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına da 53 kuruş zam bekleniyor.

İşte 26 Mart Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,37 TL

Motorin fiyatı: 47,58 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,72 TL

Motorin fiyatı: 46,83 TL

LPG fiyatı: 29,16 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,65 TL

Motorin fiyatı: 47,93 TL

LPG fiyatı: 29,12 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,41 TL

Motorin fiyatı: 48,66 TL

LPG fiyatı: 29,12 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,62 TL

Motorin fiyatı: 48,95 TL

LPG fiyatı: 28,32 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,49 TL

Motorin fiyatı: 47,84 TL

LPG fiyatı: 28,37 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,05 TL

Motorin fiyatı: 48,34 TL

LPG fiyatı: 28,23 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,25 TL

Motorin fiyatı: 48,54 TL

LPG fiyatı: 28,30 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,37 TL

Motorin fiyatı: 48,65 TL

LPG fiyatı: 28,05 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,73 TL

Motorin fiyatı: 48,02 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,09 TL

Motorin fiyatı: 48,39 TL

LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,04 TL

Motorin fiyatı: 48,32 TL

LPG fiyatı: 28,72 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,07 TL

Motorin fiyatı: 46,92 TL

LPG fiyatı: 29,42 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,08 TL

Motorin fiyatı: 48,36 TL

LPG fiyatı: 28,94 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,73 TL

Motorin fiyatı: 49 TL

LPG fiyatı: 29,18 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor