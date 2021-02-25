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  3. 25 Şubat 2021 19:28

Berberoğlu'nun itiraz başvurusu yine reddedildi

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının yaptığı başvuru ikinci kez bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Berberoğlu'nun itiraz başvurusu yine reddedildi
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CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı ikinci itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

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