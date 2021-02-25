Berberoğlu'nun itiraz başvurusu yine reddedildi

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CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı ikinci itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.
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