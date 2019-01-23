Berkin Elvan'ın ailesine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan’a “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri” gerekçesiyle soruşturma açtı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, anne ve baba Elvan’ın 25 Mart 2016 tarihinde gazeteciler Dündar ve Erdem Gül duruşması sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan ve “Susma sustukça sıra sana gelecek, faşizme karşı omuz omuza ve baskılar bizi yıldıramaz” şeklinde slogan atan grubun arasında bulundukları ifade edildi. Savcının ifadelerini almayı reddetmesi üzerine emniyete ifade vermeleri için tebligat yapılan Elvan ailesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2911 sayılı kanuna muhalefet suçu işledikleri iddiasıyla ifade verdi. Adliye önünde atılan sloganları atıp atmadıkları sorulan anne Gülsüm ve baba Sami Elvan “Duruşma sonrasında dışarıya çıktık. Orada bulunan kişiler bu sloganları atmış olabilirler. Ancak bizim bu sloganlarla herhangi bir ilgimiz yoktur” dedi.

DURUŞMAYA ÇAĞRI

Öte yandan Berkin Elvan’ın davası yarın saat 10.00'da İstanbul Adliyesi'nde görülmeye devam edecek. Elvan ailesi tarafından İstanbul Adliyesi 17 Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayacak duruşmaya çağrı yaptı.





