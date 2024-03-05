Beşiktaş Başkanı Hasan Arat hakkında PFDK'ye sevk edildi.
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu PFDK sevkleri açıklandı.
BEŞİKTAŞ BAŞKANI PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, PFDK'ye sevk edildi.
Bunun yanı sıra derbi maçta kırmızı kart gören Omar Colley, “kural dışı hareketi” nedeniyle sevk edildi.
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