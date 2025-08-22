  1. Anasayfa
Beyoğlu Belediyesi başkan vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Beyoğlu Belediyesi başkan vekilliğine Sefer Karaahmetoğlu seçildi
Güncelleme:

Beyoğlu Belediyesi başkan vekilliğine dördüncü turda 16 oy alan CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Karar sonrası bugün Beyoğlu Belediyesi'nde Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Belediyedeki seçimin dördüncü turunda 16 oy alan CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

 AK Parti'nin adayı Süleyman Baba ise 14 oy aldı.

