Bilal Erdoğan, Fesli Kadir'i böyle andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretleriyle bilinen ve kamuoyunda "Fesli Kadir" diye de bilinen Kadir Mısıroğlu ölümünün 5'inci yılında anılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Mısıroğlu için düzenlenen sempozyumda "bir nesle damgasını vurdu'' dedi.

Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün 5'inci yıl dönümü nedeni ile Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı bir sempozyum düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

Bilal Erdoğan Kadir Mısıroğlu için, 'Bir nesle damgasını vurdu' ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman kendisine 'Bu kadar uğraştığına değdi mi?' diye sorduğumuzda verdiği cevaplarla da hakikaten emeklerinin zayi olmadığını anlıyoruz. Nicelerinin hala kitaplarını okuyup, videolarını seyredip takip etmelerinden biliyoruz. Bir nesle damgasını vurdu. Allah razı olsun, böyle mücadele insanları olmayınca bu fikirleri kitlelere, yeni nesillere aktarmak mümkün olmuyor."