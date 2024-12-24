Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken şalvar - kravat, ceket karşılaştırması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dış görünüşünün kendi kültürü olmadığını belirterek, "Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dış görünüşünün kendi kültürü olmadığını belirterek, "Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takım elbisesini göstererek dış görünüşünün kendi kültürü olmadığını belirten Erdoğan, "Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin. Bunu (Ceket) giydiğin zaman medenisin" dedi.

"Şu anda benim dıştan görünüşüm beni kültürüm değil. Bu sonuçta işte Batı'dan aldığımız kravat, Batı'dan aldığımız ceket. Ama kabul gören bu. Şimdi ben buraya cepken ile çıksam, buraya da işte saat assam, şalvar giysem... İsterim de yani çok da rahat. Daha rahat baktığınızda şalvar giymek. Ama şalvar giyince yobazsın, gericisin. Bunu (Ceket) giydiğin zaman medenisin, modernsin. Bu ikilemden çıkamıyoruz."