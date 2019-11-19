Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken satış

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına katılan CHP’li Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında önemli bir konuya değindi.

Son dönemde, ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ailesinin mal varlığını soruşturması ve yaptırımların tartışıldığını hatırlatan Özcan, "Ülke liderlerinin yakınlarının mal varlıklarının araştırılması, dondurulması, onlara yakın iş adamlarının bile mal varlıklarının dondurulması zaten Amerikan devlet sisteminde var olan bir şey" dedi.

CHP’li Özcan, Bilal Erdoğan'ın 2005 yılında ABD'den satın aldığı daireyi de bu yılın Şubat ayında sattığını aktardı. Özcan, Bilal Erdoğan'ın 2005 yılında 261 bin 500 dolara aldığı evi, Şubat ayında 189 bin 900 dolara, yani 71.600 dolar zararla sattığını ileri sürdü.

Yurter Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan Ataşehir'deki daire ile ilgili kara propagandaların yürütüldüğü dönemi hatırlatırken, Bilal Erdoğan'ın daireyi elden çıkardığı sürecin de bu döneme denk geldiğinin altını çizdi. CHP’li Özcan, "Hatırlarsanız 2018 Ağustos sonunda, Eylül başında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızına ait daire polemik konusu olmuştu. Ne yazık ki hakkıyla alınmış bir daire, kara propaganda sürecine dönüştürülmüştü. Özellikle Güneş gazetesi tarafından... Ve o daire elden çıkarılmıştı. Son derece saydam şekilde alınan dairenin bile böyle kara propagandaya dönüştürülmesinin hemen akabinde olmuş bir olay. Biz o dönem, Bilal Erdoğan'ın 2009'dan beri yaşamadığı daireyi neden tuttuğunu tekrar sorgulamaya başlamıştık" diye belirtti.

"ABD ve Türkiye ilişkileri kötüleştikçe, ABD’nin devlet olarak bugüne kadar farklı ülkelere karşı kullandığı yaptığı yaptırımlar var, soru önergeleri var. Bu da bize, iki ülke ilişkilerinin iki Cumhurbaşkanından çok daha ileri olduğunu hatırlatacak bir süreç. Özellikle son aylarda ortaya çok tartışma konusu olan Erdoğan'ın ve ailesinin mal varlığının soruşturulması ve olası bir yaptırım sürecinde bu mal varlığının dondurulması için çabalar içinde ABD Kongresi.

Tayyip Bey’in 4 tane çocuğu var. 3’ünün Amerika geçmişi var, orada okudular. Burak Erdoğan'ın bildiğim kadar yok. Ama Bilal Erdoğan ve iki kız kardeşi Amerika'da okudular. Bilal Erdoğan daha sonra Harvard'a gitti, daha sonra Washington’a taşındı. Washington’da da doktora programına başlamıştı. O zaman da haberlere yansıyan bir gelişme vardı. 24 Ağustos 2005 yılında Bilal Erdoğan, Washington yakınlarında 261 bin 500 dolar karşısında bir daire satın almıştı. Mezun olmuştu o dönem. Amerika’da yaşıyordu, mantıklı. İlginç ve esas haber şu. 2005 yılında aldığı bu daireyi, Erdoğan 12 Şubat 2019 yılında, 189 bin 900 dolara sattı. 71.600 dolarlık zararına sattı bu daireyi. Washington yakınlarında bu ev... Evi satışa çıkarması 27 Kasım 2018 yılında olmuş. Yaklaşık 1 sene önce yani... 3 hafta ilan da beklemiş daire. Sonra ilandan çekilmiş ev. Nihayetinde 12 Şubat 2019'da Erdoğan 71.600 dolar zararla evi satmış.

Birkaç faktör var burada. Hatırlarsanız 2018 Ağustos sonunda, Eylül başında Kemal kılıçdaroğlu’nun kızına ait daire, polemik konusu olmuştu. Ne yazık ki hakkıyla alınmış bir daire, kara propaganda sürecine dönüştürülmüştü. Özellikle Güneş gazetesi tarafından... Ve o daire elden çıkarılmıştı. Son derece saydam şekilde alınan dairenin bile böyle kara propagandaya dönüştürülmesinin hemen akabinde olmuş bir olay. Biz o dönem, Bilal Erdoğan'ın 2009'dan beri yaşamadığı daireyi neden tuttuğunu tekrar sorgulamaya başlamıştık.

Ülke liderlerinin yakınlarının mal varlıklarının araştırılması, dondurulması, onlara yakın iş adamlarının bile mal varlıklarının doldurulması zaten Amerikan devlet sisteminde var olan bir şey."