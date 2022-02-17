Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: İlaç dağıtımına başlanmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası, "65 yaş üzeri veya bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımız için ilaç dağıtımına başlanmıştır" açıklamalarında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca toplantı sonrası yazılı açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

''1. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

2. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

4. Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

5. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.''