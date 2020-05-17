Bilim Kurulu'ndan yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kritik uyarı

Bilim Kurulu üyeleri toplu yemekler nedeniyle koronavirüs vakalarının artmasının ardından bir kez daha uyarılarda bulundu. Taziye, toplu iftar veya nişan bir araya gelmenin riski arttıracağını belirten uzmanlar bu gibi ortamların virüs yayılması açısından çok riskli olduğunu vurgulayarak “Acıyı paylaşayım derken çoğaltmayın” düşüncelerini dile getirdi



Uzmanlar toplu yemekler nedeniyle yeni tip Koronavirüs vakalarının artmasının ardından bir kez daha uyarılarda bulundu.

İki gün önce Kahramanmaraş’ta bir nişan töreninde 81 kişiye Koronavirüs bulaştı. Önceki gün Kayseri’de Covid-19 hastası bir kadının taziyeye gitmesinin ardından 30 ev karantinaya alındı.Son olarak Kars’ta koronayı yenen bir hasta boğa kesip kutlama yemeği verince vaka sayısı artış yaşandı.

Taziye, toplu iftar veya nişan bir araya gelmenin riski arttıracağını belirten uzmanlar bu gibi ortamların virüs yayılması açısından çok riskli olduğunu vurgulayarak “Acıyı paylaşayım derken çoğaltmayın” düşüncelerini dile getirdi.