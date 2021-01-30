Binlerce ağaç daha ''rant'' kurbanı olacak!

MHP’li belediye meclisi üyesi Bünyamin Önel’in öncülük ettiği Mezitli Sanayi Sitesi Kooperatifi, ilçeye şehir dışında yeni bir sanayi sitesi kazandırmak iddiasıyla çalışmalar yürütmüş ve Davultepe’de 360 dönümlük bir alanın imar planlarına sanayi alanı olarak işaretlenmesini, arazinin acele kamulaştırılması kararının çıkmasını sağlamıştı.

Ancak kooperatifin sanayi sitesi için bulduğu arazi şehir dışında değil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na 800 metre mesafede, yerleşim alanlarının ortasında. Üstelik söz konusu arazi çorak, kıraç arazi de değil, sulanabilir tarım arazisi ve üzerinde 130 çiftçi ailesine ait yaklaşık 30 bin narenciye ağacı var.

Yıllardır ekip biçtikleri tapulu arazilerinin önce sanayi alanı ilan edilmesine, sonra acele kamulaştırma kapsamına alınmasına karşı vatandaşlar mahkeme yoluna gitti.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, çiftçilerden İbrahim Kaplan, “Bütün siyasi partiler bizi oyaladılar. CHP’ye varıyorsun, AK Parti çözer diyor. AK Parti’ye varıyorsun, büyükşehir kamulaştırma gerçekleştirecek diyor. Biz çiftçiyiz. Bizim içimizde bir tane sanayici de yok, bir tane okumuş da yok ama çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz” dedi.

Çiftçi Saadettin Erşahin de “Buralar alınırsa biz ne yapacağız. Ben 70 yaşındayım. Bu yaşımdan sonra sanayide kalfalık mı yapacağım” diye konuştu.

Çiftçi Abdullah Gök, “Çiftçinin, garip gurebanın hakkını savunacağız diye söz verdiler. Biz buna güveniyoruz. Devlet büyüklerimizin buna bir an önce el atmasını bekliyoruz. Unutmasınlar ki bizleri korumak, çiftçiyi korumak bütün milleti korumaktır. Denize 1200 metre, anayola 800 metre olan bir yer. Burada büyük bir rant var. Bu rant için bizim gibi çiftçileri heder edecekler” dedi.



