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  2. Güncel
  3. 08 Mayıs 2017 17:19

Binlerce kişi toplanıp dua etti !

Ankara'da vatandaşlar toplanıp cami imamı eşliğinde yağmur yağması için dua etti.

Binlerce kişi toplanıp dua etti !
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 3 bin vatandaş, cami imamı eşliğinde yağmur yağması için el açıp, dua etti. Oyaca Mahallesi'ndeki yağmur duasına Belediye Başkanı Fatih Duruay da katıldı.

Öğle namazının öncesi Oyaca Mahallesi Kültür Merkezi yanı boş alanda bir araya gelen yaklaşık 3 bin Gölbaşılı vatandaş, kılınan namazın ardından cami imamı tarafından yapılan yağmur duasında, yağmur yağması için el açıp Allah'a dua etti. Başkan Duruay, edilen dualara vatandaşlarla birlikte 'amin' dedi.

Yağmur duasının ardından ikram edilen yemekte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Duruay, yapılan duaların kabul olması temennisinde bulunarak, "Allah'ım dualarımızın kabulünü buyursun. Bizler Yaradan Rabbimin merhametine sığındık. İnşallah dualarımız kabul olur ve bu yılki ürünlerimiz bereketli olur" dedi.

DHA

belediye başkanu , vatandaş , dua , ankara , cami imamı