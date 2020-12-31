BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Şahin'den korkutan açıklama

Dünya korona virüsün daha yeni ve bulaşıcı mutasyonlarıyla boğuşurken BioNTech CEO'su Uğur Şahin, korona virüsün en azından on yıl boyunca insanların gündeminden çıkmayacağını söyledi.

Prof. Şahin, bu hafta düzenlediği sanal bir basın toplantısında, hayatın ne zaman normale dönebileceği sorulduğunda "Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var. Korona virüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak" dedi.

ABD ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirilen BioNTech'in yüzde 95 koruma sağlayan aşısı, İngiltere ve ABD dahil 30’dan fazla ülkede kullanılmak üzere onaylandı.

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK

Bununla birlikte Şahin, en son ABD’ye sıçrayan B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse altı haftalık bir süre içinde mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişiklikleri yapabileceklerini açıklamıştı.

İngiltere’de Kasım ayında ortaya çıkan B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.