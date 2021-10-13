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Bir hasta yakını dehşeti daha: İlaç yazmayı kabul etmedi diye...

Bir hasta yakını dehşeti daha: İlaç yazmayı kabul etmedi diye...

Şanlıurfa'da yakınına ilaç yazdırmak için aile sağlığı merkezine gelen hasta yakınını geri çeviren Aile Hekimi Mehmet Emin A., saldırıya uğradı.

Olay, önceki gün Eyyübiye Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İsmail A. ve Abdulkadir A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A.’dan bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi. Ancak Mehmet Emin K., hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi. Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.

PENCERELERİ TEKMELEYİP, YUMRUKLADI
İsmail A. ile Abdulkadir A. dışarı çıkarılarak güvenlik gerekçesiyle merkezin kapısı kilitlendi. İçeriye giremeyen kuzenler kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kuzenler İsmail ve Abdulkadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

HASTALAR İÇERİ ALINMADI
Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansırken, muayene olmak için merkeze gelen hastalar güvenlik gerekçesiyle içeriye giremedi.

Etiketler hasta hasta yakını dehşet
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